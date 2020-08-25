Ankara’da okul servisi ücretleri belli oldu. Habertürk’te yer alan habere göre; Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tuncay Elmadağ, yüzde 12 zam olduğunu belirterek, konu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre;

0 Km’den 03 Km’ye kadar yıllık 2.275.00 TL.

03 Km’den 06 Km’ye kadar yıllık 2.520.00 TL.

06 Km’den 10 Km’ye kadar yıllık 3.400.00 TL olacak. 15 Km’yi aşan her Km için ise 67.50 TL ödenecek.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tuncay Elmadağ, “Eğer servislerde öğrenci sayısı yarıya indirilirse tarifeye ek olarak 3’te bir oranında zam ilave edilir. Zam Ankara Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onayladı” dedi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı MEB’in 03.07.2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgesiyle belirlemiş olduğu 186 gün olarak tespit edildiği ancak salgın nedeniyle yüzyüze eğitimin 21 Eylül 2020’de başlayacağı için tarifemizde 171 günlük fiili taşımanın bedeli yıllık olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde gün sayısında MEB tarafından yapılacak değişiklikler esnafa yansıtılamaz. Resmi tatiller, sömestr (yarıyıl) tatili hesaplamalara ve fiyatlara dahil edilmemiştir.”