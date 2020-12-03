Ankara’nın incisi 27 yıl sonra açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binası bugün açılıyor. Açılış konserinden bir gün önce hazırlıkları yerinde gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sadece CSO binası açmakla kalmayacaklarını, bitişikteki CerModern, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Resim Heykel Müzesi'yle bir kültür adası oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

ÜÇ SALONLU CSO ADASI

Yeni CSO binası, tarihi CSO binasının hemen yanında yer alacak. Tarihi CSO salonu 600 kişilikti. Yeni binada 500 koltuklu Mavi Salon, 2023 koltuklu CSO Konser Salonu bulunuyor. Tarihi CSO binasını da restore edeceklerini kaydeden Bakan Ersoy, bu üç salonla alanın CSO Adası olacağına dikkat çekti.

ANITSAL BİR PROJE

Yeni CSO binası, hayli uzun ve zor bir sürecin sonunda tamamlandı. Projenin yarışması 1993'te, ihalesi 1995'te, temel atma töreni ise 1997'de yapılmıştı. Yeni CSO binası 2017'de Hamburg'da açılan Elbphilharmony binasından sonra dünyada açılan ilk konser salonu olacak. Yeni binada, CSO Evi (sanatçıların çalışma/prova alanları, ofisler), korolar binası ve konser salonları bulunuyor. CSO binasının mimari, sanatsal ve sosyal yaklaşımıyla, Ankara için anıtsal bir yapıya dönüşeceğini belirten Bakan Ersoy, binanın sadece Türkiye için değil dünya sanatı açısından da önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

TERSİNE GÖÇ ALDI

CSO'nun Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman da orkestraya bu yıl 30 yeni katılım olduğunu, yeni gelen sanatçılar arasında yurt dışında çok önemli orkestralarda görev alan Türklerin de bulunduğunu söyledi. Deliorman, Berlin, Hamburg ve Paris gibi kentlerin filarmoni orkestralarıyla özdeşleştiğine, konser salonlarının ise o kentlerin vitrinine dönüştüğüne dikkat çekerek, CSO'nun da Ankara'nın vitrinine çıkacağını vurguladı.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK ÇOCUKLAR DA UNUTULMAYACAK

CSO binasının inşaat süreci hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, 2018'e kadar yüzde 60'ı tamamlanan projenin geri kalan yüzde 40'ını 21 ayda tamamladıklarına dikkat çekti. CSO binası bugün konserle açılacak. CSO'nun Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestraya soprano Angela Gheorghiu ve piyanoda Güher ve Süher Pekinel kardeşler eşlik edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliği yaptığı açılış konserine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. CSO'nun yeni dönem konser ücreti de belirlendi. Buna göre koltukların bulunduğu yere göre 100, 70 ve 50 lira olmak üzere üç ayrı bilet fiyatı uygulanacak. Öğrenciler yine yüzde 50 indirimli bilet alabilecek. Alanda 10 bin kişilik açık hava konserleri yapılabilecek. CSO yerleşkesinde çocuklar ve gençler için de programlar yapılacak.