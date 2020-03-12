Antalya’da İstihdam Fuarı’na corona iptali

Corona virüsü salgının hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antalya'da İş-Kur'un ev sahipliğinde bugün saat 12.30'da başlayacağı ve 3 gün süreceği duyurulan Antalya İstihdam Fuarı (ANİF), corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Hafta başından beri birçok firma fuar için Cam Piramit Fuar Alanı’nda stant kurarak hazırlık yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sabah gerçekleştirdiği basın açıklamasında yaptığı “Kalabalık yerlere girmeyin” uyarısının ardından fuar ileri bir tarihe ertelendi.

Fuarda, iş arayanlara ve öğrencilere, Antalya’nın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları ve diğer bölüm yöneticileri ile yüz yüze iş görüşmesi yapma, iş ya da staj başvurusunda bulunmak üzere özgeçmiş bırakma fırsatı sunulması planlanıyordu.