Apple, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD’li şirket oldu

Teknoloji devi Apple, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ABD'li şirket oldu. CNBC'de yer alan habere göre, Apple sadece iki yılda değerini ikiye katlamayı başardı.

Çarşamba günü hisse fiyatının 467,7 dolara yükselmesiyle birlikte Apple, 2 trilyon dolar barajını kırdı. Ancak hissesi günü 462,83 dolardan kapatınca şirket değeri 1,98 trilyon dolara indi. Şirket, 1 trilyon dolar barajını 2 Ağustos 2018'de geçmişti. Apple, 31 Temmuz'da ise Saudi Aramco'yu geride bırakarak dünyanın halka açık en değerli şirketi unvanını almıştı. Saudi Aramco, dünyada 2 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk şirketti. Ancak corona virüsü salgını sonrası petrol piyasasının dibe vurmasıyla birlikte 1,8 trilyon dolara geriledi.

‘5G IPHONE, TALEBİ DAHA DA ARTIRACAK'

Apple, temmuz ayı sonunda açıkladığı çeyrek raporunda 59,7 milyar dolar gelir bildirmişti. PP Foresight'ın teknoloji analisti Paolo Pescatore, konuyla ilgili olarak, “Apple'da kısa sürede yaşanan hisse artışı etkileyici bir başarı. Yaşadığımız son birkaç ay, daha kaliteli cihazlara, hizmetlere ve bağlantılara sahip olmanın önemini gösterdi. Apple'ın güçlü geniş cihaz portföyü ve artan hizmet sunumu sayesinde gelecekte büyümesi için hala önemli fırsatları var. Şimdi herkes merakla 5G bağlantısına sahip iPhone'u bekliyor. Bu telefon da tüketici talebini artıracaktır” yorumunu yaptı.

APPLE'I 1,7 TRİLYON DOLAR İLE AMAZON İZLİYOR

Diğer teknoloji devleri Microsoft, Alphabet (Google) ve Amazon'un da 1 trilyon dolar sınırını geçmesi uzun sürmedi. Amazon, 1,7 trilyon dolar ile Apple'dan sonraki en değerli ABD şirketi konumunda. Microsoft'un piyasa değeri yaklaşık 1,6 trilyon dolarken Alphabet'te bu rakam 1 trilyon doların biraz üstünde.