Apple, ABD’de 25 mağazasını açıyor

Apple, corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse dünyanın tamamında mağazalarını kapatmıştı. Salgının başlangıç noktası olan ve büyük ölçüde atlatan Çin, markanın mağazalarını yeniden açtığı ilk ülke olmuştu.

6 EYALET BELİRLENDİ

CNBC’de yer alan habere göre Apple, şimdi ana vatanı ABD'de mağazalarının kapılarını açmaya hazırlanıyor. Perakende ve İnsan Kaynakları Başkanı Deirdre O'Brien, bu sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bir rehber yayınladı.

Buna göre ilk etapta Florida, California, Washington, Hawaii, Oklahoma ve Colorado eyaletlerinde bulunan 25 mağaza faaliyete geçecek. Açılacak mağazalara, bölgelerdeki corona virüsü salgınıyla ilgili verilerin incelenmesinin ardından karar verildi.

SEMPTOMLAR DA TAKİP EDİLECEK

O'Brien'ın hazırladığı rehbere göre, müşteriler mağazalara girmeden önce kapıda ateşleri ölçülecek ve içeri maskesiz giremeyecek. Eğer gelen kişinin maskesi yoksa, Apple tarafından kendisine bir tane temin edilecek.

İçeriye sınırlı sayıda insan alınacak. Her müşteriyle bir çalışan ilgilenecek. Mağazaya giren kişilerin başta öksürük olmak üzere başka bir virüs semptomu sergileyip sergilemedikleri de izlenecek.

Gün sonunda ise mağaza, başka müşterilerin temas ettiği cihazlar olmak üzere detaylı bir şekilde dezenfekte edilecek.