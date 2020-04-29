Apple açıkladı: 4 günlük yasak sonrası sokağa hücum edildi

Corona virüsü salgınının etkisiyle toplumsal hareketlilik düştü ancak sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından yaşanan hareketlilik yükselişleri dikkat çekiyor.

Apple'ın harita uygulamasındaki yol tarifi isteği verilerinden oluşturduğu salgın öncesinde ortalama 100 değerini alan endekse göre, 23-26 Nisan dönemindeki dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından hem Türkiye hem de İstanbul’da hareketlilikte belirgin bir sıçrama oldu.

20 MART’A DÖNÜLDÜ

İstanbul’da sokağa çıkma yasağının bittiği ilk gün olan 27 Nisan’da araç kullanımı 43,17’lik endeks değeri ile 20 Mart sonrası en yüksek değere ulaştı. Bu değer, sokağa çıkma yasağı öncesinde 22 Nisan’da 41,22, yasağın son günü olan 26 Nisan’da 17,45 olmuştu.

Yine İstanbul’da 27 Nisan’da yaya trafiği de 32,86 ile 18 Mart sonrası en yüksek değerini aldı. Bu değer yasağın son günü olan 26 Nisan’da 13,52, yasaktan bir gün önce 22 Nisan’da 30,32 olmuştu.

Yani, İstanbul’da salgın öncesinde normalde 100 araç trafiğe çıkarken, 27 Nisan’da 43 araç çıktı. Bu rakam, sokağa sokağa çıkma yasağı sırasında 10 araca kadar düşmüştü. Yine İstanbul’da salgın öncesinde normalde 100 kişi sokağa çıkarken, 27 Nisan’da 33 kişi sokağa çıktı. Bu rakam yasaklar sırasında 9’a kadar düşmüştü.

İstanbul’da normalde 100 olan endeks değeri, karantina önlemleriyle birlikte 27 Nisan itibarıyla araç kullanımında yüzde 57, yaya olarak sokağa çıkışlarda yüzde 67 gerilemiş durumda.

TÜRKİYE GENELİNDE DE SIÇRADI

Apple’ın Türkiye geneli verileri de, hareketlilikte belirgin yükselişi ortaya koyuyor. Sokağa çıkma yasağı sonrası ilk gün olan 27 Nisan’da araç kullanımı 52,39 ile 20 Mart sonrası en yüksek değerini aldı. Bu rakam 22 Nisan’da 50,48, 26 Nisan’da 23,55 idi.

Aynı dönemde yaya olarak sokağa çıkma da yükseldi. 27 Nisan’da bu rakam 43,35 ile 18 Mart sonrası en yüksek değerini aldı. Endeks, 26 Nisan’da 18,11, 22 Nisan’da 39,94 değerini almıştı.