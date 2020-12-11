Apple CEO’su Cook ofise dönüş için tarih verdi

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılar kullanım onayı almaya başlarken, salgında vaka ve ölüm sayıları dünya genelinde rekorlar kırmaya devam ediyor.

Tüm dünyada insanlar hayatın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, dün personelle yaptığı çevrimiçi toplantıda, çalışanların çoğu için ofise dönüşün muhtemelen Haziran 2021’den önce olmayacağını söyledi.

ESNEKLİK SİNYALİ VERDİ AMA OFİS ÖNCELİKLİ

Bloomberg, Cook’un toplantıdaki konuşmasında, şirketin ofis dışından çalışma konusunda gelecekte daha esnek olabileceğinin sinyalini verdiğini ancak ofiste yüz yüze çalışmanın önemini bir kez daha vurguladığı aktardı.

Cook ayrıca, salgının son dönemde şiddetlenmesi nedeniyle 4 Ocak’tan itibaren birçok bölgede çalışanlara ek ücretli izin vermeyi planladıklarını belirtti.

Apple’ın donanım mühendisliği departmanı başkan yardımcısı Dan Riccio, toplantıda yaptığı konuşmada, uzaktan çalışmanın büyük bir zorluk yarattığını, seyahat kısıtlamaları nedeniyle mühendislerin Çin’deki fabrikalardaki üretime artırılmış gerçeklik içeren yazılımlarla destek verdiğini dile getirdi.

KENDİ MODEMİNİ KULLANACAK

Apple, önümüzdeki yıllarda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünlerini geliştirmeye daha fazla odaklanacak.

Özel çip geliştirme departmanı şefi Johny Srouji ise, şirketin geliştirmekte olduğu hücresel modem hakkında bilgi verdi. iPhone 12'lerde Qualcomm'un 5G modemini kullanan Apple, ileriki yıllarda çıkaracağı iPhone'larda kendi geliştirdiği modemleri kullanmayı planlıyor.

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