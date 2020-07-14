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Apple “dünyanın en değerli şirketi” unvanını geri almaya yakın

Aralık 2019'da Suudi petrol devi Aramco'nun 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesinin ardından "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kaybeden Apple, bu ünvanı geri almaya çok yaklaştı. ABD'li teknoloji devinin hisse değeri 1,7 trilyon dolara yükseldi. Aramco ise 1,78 trilyon dolar değerinde.

Sozcu.com.tr
15:12 -
Haberler Ekonomi
Apple “dünyanın en değerli şirketi” unvanını geri almaya yakın

Teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını geri almaya çok yaklaştı.

Suudi Arabistan’da kamuya ait petrol şirketi Aramco’nun piyasa değeri bu yıl yüzde 5,5 düştü ve dolar cinsinden 1,78 trilyon dolara geriledi. Apple hisselerinin değeri ise aynı dönemde yüzde 32 artışla 1,70 trilyon dolara ulaştı.

Martta Aramco’nun piyasa değeri, Apple’ın 500 milyar dolar önündeydi ancak corona virüsü salgınının küresel petrol talebine darbe vurmasıyla Aramco değer kaybetti.

Apple ise ABD’de merkez bankasının (Fed) para musluklarını açmasının hisse senedi piyasalarını desteklemesiyle Mart sonrasında hızla değerini artırdı.

Aramco’nun 3 milyar hisseden oluşan yüzde 1,5’lik kısmı Aralık 2019’da halka arz edilmiş, şirket toplamda 25,59 milyar dolar rekor gelir elde etmişti. Hisse başı fiyat 32 Suudi riyali (8,53 ABD doları) olmuştu. Hisse satışı Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi ekonomisini modernleştirme ve petrol bağımlılığından kurtarma planının bir parçasıydı.

Şirketin halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olmuştu. O dönemde Apple’ın piyasa değeri ise 1,1 trilyon dolardı.

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Son güncelleme: 15:25 14.07.2020
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