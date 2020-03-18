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Apple mağazaları süresiz kapatıldı

Çin dışındaki Apple mağazaları ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldı. Müşteriler teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildi.

Sozcu.com.tr
13:11 -
Haberler Ekonomi
Apple mağazaları süresiz kapatıldı

Apple'ın CEO'su Tim Cook birkaç gün önce yaptığı açıklamada Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Apple'ın internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre Apple mağazalarının yeni bir açıklama yapılana dek süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

Apple'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Mağazalarımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet vermeye bağlıyız” ifadesi kullanıldı.

Apple kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirildi.

İstanbul'da Apple'ın iki mağazası bulunuyor. Mağazaların biri Zorlu Center'da biri de Akasya AVM'de.

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Son güncelleme: 13:13 18.03.2020
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