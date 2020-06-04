Apple verilerine göre Türkiye trafikte salgın öncesine döndü

Corona virüsü salgınının etkisiyle azalan toplumsal hareketlilik, hükümetin 1 Haziran itibarıyla hayata geçirdiği “kademeli normalleşme” kararıyla trafikte salgın öncesi seviyelere döndü.

Apple Harita'da yapılan yol tarifi isteklerinin sayısı hesaplanarak oluşturulan Apple Hareketlilik Eğilimi verilerine göre, salgın öncesinde ‘endeks puanı’ olarak 13 Ocak 2020 tarihinde Türkiye genelinde trafiğe 100 araç çıkarken, 1 Haziran 2020’de bu rakam 110 oldu. Söz konusu veri, 11 Nisan’da sokağa çıkma yasağının da etkisiyle 15 araca kadar düşmüştü.

ARAÇ SAYISINDA NORMALE DÖNÜLDÜ, YAYALAR DA YÜKSELİŞTE

Yine aynı verilere göre, 13 Ocak 2020’de 100 olan yaya olarak sokağa çıkan insan sayısı, 1 Haziran’da 74, 2 Haziran’da 75 oldu. Söz konusu veri, 18 Nisan’da sokağa çıkma yasağının da etkisiyle 14’e kadar düşmüştü.

Apple, söz konusu hesaplamaları, tüm ülke ve kentler için 13 Ocak 2020 tarihini 100 endeks puanı üzerinden baz alarak yapıyor.



İSTANBUL’DA DA SALGIN ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Türkiye genelinde olduğu gibi, salgının merkezi olan İstanbul’da da toplumsal hareketlilik salgın öncesi seviyelere yaklaştı. Yine Apple endeks puanına göre, 13 Ocak’ta İstanbul’da trafiğe 100 araç çıkarken, bu rakam 1 Haziran’da 97, 2 Haziran’da 89 oldu.

13 Ocak’ta yürüyüş için sokağa 100 kişi çıkarken, 1 Haziran’da bu rakam 63, 2 Haziran’da 62 oldu.

Uzmanlar, toplumsal hareketlilikteki artışın bulaş riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.