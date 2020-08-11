Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon dolara koşuyor

Steve Jobs, dokuz sene önce Apple yönetiminin en tepesindeki görevini Tim Cook'a devretmişti. Şirket, aradan geçen süreçte hızla büyüdü ve dünyanın en değerlisi oldu. Bloomberg'de yer alan habere göre, geçen hafta hisseleri yüzde 5 yükselen Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara yaklaştı! Steve Jobs hayatını kaybettiğinde bu rakam 350 milyar dolardı.

‘TEKNOLOJİ DÖNGÜSÜ ÇOK BÜYÜK OLDU'

Risk sermayesi şirketi Hoxton Ventures'in ortaklarından Hussein Kanji, Steve Jobs hayatını kaybettiğinde Apple'ın uzun vadeli görünümü hakkında uyarıda bulunduğunu hatırlattı. Kanji, “Bu teknoloji döngüsü beklediğimden çok daha büyük oldu. Tüm hisse senetleri içinde Apple, tarihin en büyük nakit yaratma makinesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

SERVETİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ BAĞIŞLADI

Apple hisselerindeki artış Tim Cook için de bir dönüm noktası oldu. Şirketin CEO'su milyarderler kulübüne girdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi tarafından yapılan hesaplamalara göre Cook'un serveti 1 milyar doları geçti. Tim Cook, CEO olarak dokuzuncu performans bonusunu bu ay sonunda 560 bin şirket hissesi olarak alacak. Bunların yarısı vergiler nedeniyle alıkonulacak. Ancak kalan bölümü, Cook'un servetini 100 milyon dolar artırmasını sağlayacak. Ünlü CEO, daha önce yaptığı bir açıklamada mal varlığının büyük bölümünü hayır kuruluşlarına bağışladığını söylemişti.

Bir CEO olarak Tim Cook'un hisse payı; Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi meslektaşlarına oranla son derece az. Cook, şu anda Apple hisselerinin yaklaşık yüzde 0.02'sine sahip. Bunun nedeni, şirketin hisselerinin diğer firmalara oranla çok daha geniş bir şekilde dağılmış olması. Bu nedenle Apple içinden milyarder çıkması, pek şahit olunan bir olay değil.

IPHONE X VE APPLE WATCH'LA BİZZAT İLGİLENDİ

Apple, Tim Cook yönetiminde geride kalan yaklaşık 10 senede iPhone benzeri çığır açan bir ürünü piyasaya sürmedi. Buna rağmen şirket son derece başarılı bir performans sergiledi. Cook, iPhone X ve Apple Watch gibi cihazların Apple Music gibi servislerin geliştirilmesini bizzat yönetti. Tim Cook ayrıca otonom arabalar ve artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerine araştırmalar yapıyor.