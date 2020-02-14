Aralıkta cari açık yüzde 162 arttı

Aralıkta cari açıktaki artışta, bu dönemde dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden (turizm) kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi.

2019 CARİ FAZLA İLE KAPANDI

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2019’un tamamında cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon doları oldu. 2018’de cari açık 28 milyar 261 milyon dolar olmuştu.

2018’de 20 milyar 625 milyon dolar olan net turizm gelirleri, 2019’da 25 milyar 719 milyon dolara yükseldi.

Turizm gelirlerindeki artışın yanı sıra ekonomik krizle birlikte ithalatın azalması ve kurdaki artışla ihracatın artması, 2019’da cari fazla verilmesini sağladı.