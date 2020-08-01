Aramco’yu geçen Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Iphone üreticisi Apple, yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. İkinci çeyrek finansal sonuçları beklentilerden daha iyi gelen ve dün borsada hisseleri yüzde 10 değer kazanan teknoloji devi, 1 trilyon 817 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Suudi petrol devi Aramco’yu geçti.

Aramco’nun piyasa değeri, 1 trilyon 760 milyar dolarda kaldı. Aramco, Aralık 2019’da halka arz edildiğinde de piyasa değeri benzer bir seviyedeydi.

MARTTA APPLE 500 MİLYAR DOLAR GERİDEYDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, halka arzdan önce 2 trilyon dolarlık piyasa değeri ve 100 milyar dolarlık gelir beklentisine sahipti ancak gelir 30 milyar dolarda kalmıştı. Yine de Aramco’nun halka arzı, dünya genelinde en büyük ölçekli halka arz olmuştu.

Martta Aramco'nun piyasa değeri, Apple'ın 500 milyar dolar önündeydi ancak corona virüsü salgınının küresel petrol talebine darbe vurmasıyla Aramco değer kaybetti.

Aramco’nun halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olmuştu. O dönemde Apple'ın piyasa değeri ise 1,1 trilyon dolardı.

APPLE’IN DEĞERİ BU YIL YÜZDE 45 ARTTI

Corona virüsü salgınının küresel petrol talebini azaltması ve petrol fiyatlarının dibe vurmasıyla, Aramco’nun 2019’un ikinci çeyreğinde 76 milyar dolar olan geliri, bu yıl aynı dönemde 37 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Apple ise 59,7 milyar dolarlık satış gelirine ulaştı.

Aralık 2019 sonundan bu yana Aramco’nun piyasa değeri yüzde 6,7 azaldı. Bu rakam, Exxon Mobil’in yüzde 40’lık, Shell’in yüzde 50’lik hisse değeri kaybına kıyasla az olsa da Aramco’nun “dünyanın en değerli şirketi” unvanını kaybetmesinde etkili oldu.

Apple ise dijital hizmet gelirlerini artırarak bilançosunu güçlendirdi ve 2020’de piyasa değerini yüzde 45 artırdı. Hisse değeri artışında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para musluklarını sonuna kadar açarak borsaları desteklemesi de etkili oldu.