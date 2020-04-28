Araplar dünya devi konser şirketine ortak oldu

Araplar, salgını adeta fırsata çevirdi. Arap yatırım fonları, hisse fiyatları dibe vurunca, tüm dünyada alanının en iyisi olan şirketlere bir bir ortak oluyor. CNBC’de yer alan habere göre, son olarak Suudi Arabistan kamu Yatırım Fonu, 500 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük konser organizasyonu şirketlerinden Live Nation'ın yüzde 5.7'sini satın aldı. Fon böylece, Liberty Media ve Vanguard Group'un ardından şirketin en büyük üçüncü hissedarı oldu.

Tüm dünyada konser ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Tahminlere göre yıl sonuna kadar eski haline gelmesi beklenmiyor. Bu nedenle Live Nation'ın değeri yüzde 40 düşmüştü. Suudi fonunun yaptığı bu alımla birlikte, şirketin hisseleri bir anda yüzde 10 değer kazandı. Çalışanlarını ücretsiz izne gönderen, işe alımları durduran, yöneticilerin maaşlarında yüzde 50 kesinti yapan şirket için bu yatırım tam anlamıyla hayat kurtardı. Live Nation; Metallica, Lady Gaga, Mariah Carey, Alicia Keys, Billie Eilish, Coldplay, Madonna David Guetta ve Aerosmith gibi birçok dünyaca ünlü şarkıcıların ve müzik gruplarının konserlerini düzenliyor.



CARNIVAL GROUP'UN YÜZDE 8.2'SİNİ ALDILAR

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, nisan ayının başında da dünyanın en büyük cruise gemi seyahat acentesi olan ve salgında değeri yüzde 75 düşen Carnival Group'un yüzde 8.2 hissesini almış ve ikinci büyük ortak olmuştu. Bu satın almanın açıklandığı gün de Carnival'ın hisseleri yüzde 30 artmıştı.

NEWCASTLE, UBER, SOFTBANK…

Fon, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle için de sahibi Mike Ashley ile 300 milyon pound karşılığında anlaşma sağlamıştı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Prens Salman'ın ‘2030 Vizyonu' projesi kapsamında Softbank (45 milyar dolar) , Lucid Motors (1 milyar dolar) ve Uber'e de (3.5 milyar dolar) yatırımlar yapmıştı.