Arçelik Japon Hitachi’nin beyaz eşya birimine talip oldu

Bloomberg, Koç Holding’e ait beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik’in, Japon sanayi devi Hitachi’nin beyaz eşya birimini satın almak için görüşmeler yaptığını yazdı.

Konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve birkaç hafta içinde anlaşmanın sonuçlanabileceği belirtildi. Satın almanın bedelinin yaklaşık 500 milyar dolar olabileceği aktarıldı.

Anlaşmanın tüm hisselerin satışı ya da ortak girişim şeklinde olabileceği kaydedildi.

Hitachi’nin işlerini yeniden düzenlemek üzere metal birimini de satmak üzere teklifler almaya başladığını yazan Bloomberg, şirketin eylülde Britanya’da bir nükleer projeden de çıktığını hatırlattı.

Arçelik konuya dair yorum yapmadı.

ARÇELİK ASYA PASİFİK’TE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Beko, Flavel, Grundig ve Altus gibi 12 markayı bünyesinde barındıran Arçelik, geçmiş yıllarda Güney Afrikada’da Defy Appliances Pty ile Pakistan’da Dawlance Group şirketlerini satın almıştı.

Arçelik, Asya Pasifik bölgesinde büyüme hedefini önüne koymuş ve geçen sene Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh'in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almıştı.

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