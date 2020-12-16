Arçelik’ten 300 milyon dolarlık satın alma

Arçelik tarafından KAP’a yapılan açıklamada, hisselerin yüzde 60’ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak belirtildi.

Açıklamaya göre imzalanan hisse satın alma sözleşmesi kapsamında Hitachi GLS, Hollanda’da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek. Arçelik bu şirketin hisselerinin yüzde 60’ını satın alacak.

NİSAN 2021’E KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İşlem, Hitachi GLS’nin Tayland ve Çin’de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.

Açıklamada ayrıca söz konusu şirketlerin ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima sattığı, Tayland ve Çin’deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinin yıllık toplam 3 milyon adet olduğu belirtildi.

İşlemin tamamlanmasının sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olduğu belirtilerek, 1 Nisan 2021’e kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.