Arçelik’ten Hitachi açıklaması: Görüşmeler sürüyor

Koç Holding bünyesindeki beyaz eşya şirketi Arçelik, Japon sanayi devi Hitachi’nin beyaz eşya birimini satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü haberlerini doğruladı.

KAP’a yapılan açıklamada, “Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır” dendi.

BLOOMBERG VE NIKKEI YAZDI

Cuma akşam Bloomberg’de çıkan haberde, Arçelik’in 500 milyon dolarlık olası değerlemeyle Hitachi’nin beyaz eşya biriminin yüzde 80’lik hissesini satın almak için görüşmeler yürüttüğü yazılmıştı.

Dün de Japon Nikkei haber ajansı, “Hitachi’nin Japonya dışındaki ev aletleri biriminin yüzde 60 hissesini yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında Arçelik’e satmak üzere görüşmeler yürüttüğünü” yazmıştı.

Hitachi’nin kendi markasını taşıyan ürünleri Arçelik’in ağını kullanarak Avrupa ve Afrika’da satarak kârlılığını artırmaya hedeflediği belirtilen haberde, “Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olarak belirlenen Hitachi’nin ev aletleri birimi Hitachi Global Life Solutions ürünlerini Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarına da satıyor ancak gelirlerinin %80’i Japonya’dan geliyor” denmişti.

ARÇELİK: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Arçelik’in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın kaynaklarında, Şirketimizin Hitachi Ltd.’nin Japonya haricindeki uluslararası beyaz eşya işinin %60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın almasına yönelik görüşmeler yaptığı ve sürecin ilerlediğine dair iddialar yer almıştır.

Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler Şirketimizce her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bu açıklamaya konu görüşmelere ilişkin olarak, işlemin Arçelik’e olası etkileri dikkate alınarak, Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 tarihli kararı ile verilen yetki çerçevesinde, 11.03.2020 tarihinde Genel Müdürlük tarafından işlem için verilen ön teklifin açıklanmasının, görüşmelerin tamamlanarak ilgili sözleşmelerinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal haklarının, rekabet ve pazarlık gücünün ve yatırımcılarımızın haklarının korunabilmesi amaçlarıyla alınmış olup, medyada çıkan haberler nedeniyle konuya ilişkin olarak işbu açıklama yapılmaktadır.”

İlginizi Çekebilir Arçelik Japon Hitachi'nin beyaz eşya birimine talip oldu