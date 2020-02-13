Arçelik’ten LG’ye patent ihlali davası

Arçelik, çamaşır makineleri için geliştirdiği “Direct Drive” teknolojisini, lisanssız olarak “6 motion” teknolojisi adıyla piyasaya sunduğu çamaşır makineleri üzerinde kullandığı gerekçesiyle LG ve LG'nin Almanya ve Fransa'daki iştiraklerine patent ihlali davası açtı.

Arçelik'in geliştirdiği ‘Direct Drive' teknolojisi, çamaşır makinesi tamburunun yarım dönüş beşik hareketi yapmasını ve böylece kıyafetlerin yıpranmadan hassas bir şekilde yıkanmasını sağlıyor.

PATENTİ 1997 YILINDA ALINDI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 67'inci sırada yer alan Arçelik, geliştirdiği “Direct Drive” teknolojisinin patentini 1997 yılında aldı.

“Direct Drive” teknolojisiyle ilgili patentini LG'nin ihlal ettiğini tespit eden Arçelik, konunun iki şirket arasında çözüme ulaştırılması için girişimlerde bulundu. Ancak LG'nin bu çabalara olumlu yanıt vermemesi üzerine, Arçelik halka açık bir şirket olarak, sahip olduğu fikri haklarını koruma sorumluluğu gereği Almanya ve Fransa mahkemeleri nezdinde patent ihlali davaları açtı.

Arçelik, yurt içi ve yurt dışında 20 Ar-Ge merkezi, 1500'den fazla Ar-Ge çalışanı ve 3500'e yakın uluslararası patent başvurusu ile Türkiye'nin Ar-Ge lideri konumunda. 150'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, yenilikçi teknolojileri ile sektöründe küresel ölçekte öncü çalışmalar yürütüyor.