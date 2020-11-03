Arsenal’de kadroya giremeyen Mesut yatırımcı oldu

Bir zamanlar golleri ve tabii ki olağanüstü asistleriyle konuşulan Mesut Özil, bir süredir farklı konularla dünya gündeminde.

Uzun bir süredir Arsenal’de forma şansı bulamayan Türk oyuncu, ABD’de San Francisco merkezli Class 5 Global isimli bir girişim sermayesi fonuna yatırım yaptı.

ONLINE GİRİŞİMLERE YATIRIM YAPACAK

Bloomberg’ün haberine göre, 100 milyon dolarlık varlığı yöneten ve gelişen ülkelerdeki online (çevrimiçi) girişimlere odaklanan şirket, Özil’e da yatırımları için stratejik danışmanlık yapacak.

Class 5 şirketinin üst yöneticileri arasında daha önce ABD merkezli Lumia Capital’in kuruculuğunu yapmış isimler bulunuyor. Bu isimler, Uber’in Dubai merkezli iştiraki Careem ve CargoX gibi şirketlerin de ilk yatırımcıları arasında yer almıştı.

“FUTBOL SONRASI KARİYERİMİ ŞEKİLLENDİRİYORUM”

Mesut Özil, söz konusu yatırıma ilişkin “Bir yandan aktif olarak futbol oynamaya devam ederken, bir yandan da futbol sonrası kariyerimi şekillendirmekten ve bunun üzerine çalışmaktan heyecan duyuyorum” demişti.

Mesut’u Class 5’in yönetici ortağı Youcef Oudjidane ile Arsenal’den eski takım arkadaşı Kieran Gibbs’in tanıştırdığı ve Oudjidane’nin Mesut dışında başka İngiltere Premier Ligi oyuncularına da yatırım danışmanlığı yaptığı belirtildi.

Oudjidane, sporculara yatırım danışmanlığı yapmasına ilişkin “Dünya çapında sporcular, tüketici tercihlerinin geleceği hakkında eşsiz bir perspektif ortaya koyuyorlar” dedi.

ARTETA İLE WENGER FARKLI GÖRÜŞTE

1996-2018 yılları arasında Arsenal’in çalıştıran ve Mesut’u İspanya’dan Ada’ya getiren Fransız teknik adam Arsene Wenger, onun için “Onun gibi büyük bir futbolcunun bu yaşta oynamaması… Çok yazık” diyor.

“Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır” diyen Wenger’e, Arsenal’in mevcut teknik patronu Mikel Arteta ise “Benim için çok zor bir karardı ancak kadro dışı bırakılan tek kişi o değildi” yanıtını vermişti.

HAFTADA 3,9 MİLYON TL KAZANIYOR

Yetenekli futbolcu, haftalık 350 bin sterlinlik (3 milyon 850 bin TL) maaşıyla Premier Lig’in en çok kazanan beş oyuncusundan biri konumunda.

Dünyada birçok ünlü sporcu, spordan edindikleri servetlerini farklı sektörlerde değerlendiriyor. Kimi şirketlere ortak olurken, kimi de kendi markalarını yaratıyor.

Mesut Özil’in de birikimini başka alanlarda değerlendirmesi normal. Ancak Mesut, uzun süredir futbol dışı konularla gündemde.

DÜNYA KUPASINI HAVAYA KALDIRMIŞTI

2010’da Real Madrid’e, 2013’te rekor bonservis bedeliyle Arsenal’e transfer olan Mesut, 2014’te Dünya Kupası’nı havaya kaldıran Alman milli takımının da en önemli oyuncularından biriydi.

Portekizli gol makinesi ve birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Christiano Ronaldo’nun 2010-2013 döneminde attığı birçok golde asistler Mesut’tan gelmişti.

Arsenal’de hızla 50 asiste ulaşmış ve bu rakama en hızlı ulaşan Premier Lig oyuncusu olmuştu.

Ancak son yıllarda yeşil sahalarda Mesut için işler pek iyi gitmiyor.

2018’de Alman milli takımını “Türk olduğu için kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı” gerekçesiyle bırakan Mesut’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yakınlığı da dünya ve Türkiye gündeminde yer bulmuştu. Erdoğan, Mesut ile Amine Gülşe’nin düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi olmuştu.