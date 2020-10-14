Arzum’dan halka arz için SPK’ya başvuru

Halka arzda lider aracı kurum olarak Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi. SPK’ya iletilen taslak izahname şirketin internet sitesinde yayımlandı.

1966 yılında kurulan şirket, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürününü iç piyasada satışa sunuyor. Arzum 4 kıtadaki ülkelere de ihracat gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, bugüne kadar iki kez özel sermaye fonu yatırımı aldıklarını, 6 adet özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini ekleyerek şirketin kurumsal yönetim kültürü ve şeffaflık ilkeleri sayesinde halka arz için önemli bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.