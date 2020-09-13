ASDEP sonuçları için tarih Bakan’dan geldi! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Desteğe ihtiyacı olan kişiler ve aileler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ASDEP’e yapılacak olan personel alımını gerçekleştirmek için 15 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde sözlü sınav yapıldı. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sınav sonuç tarihini açıkladı.

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ASDEP sonuçlarını haftaya açıklıyoruz.” açıklamasında bulundu.

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.