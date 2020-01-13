Asgari ücret 2019’un rakamına yetişemedi

2020 yılında bekar bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret açıklandıktan yaklaşık iki hafta sonra Kamu-Sen, Aralık 2019 asgari geçim endeksi rakamlarını açıkladı.

Buna göre tek kişinin yoksulluk sınırı 3.408,93 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 6.897,69 Lira olarak belirlendi. Yani bu yıl 2.324 TL asgari ücret alan bekar bir işçi yoksulluk sınırının 1084 TL altında yaşıyor.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında arttığını gösteriyor.

2019’UN RAKAMLARINA YETİŞEMEDİ

Kamu-Sen'in araştırmasına göre tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0.41 artışla 2.636 TL'ye çıktı. Yani 2020 asgari ücreti 2019'un geçim rakamlarına yetişemedi.

Bir ailenin aylık gıda harcaması ise toplam 1.548 TL oldu. Aralık 2019 itibari ile ortalama 4.014 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 38.58'ini oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.012,18 olarak belirlenen kira gideri ise Aralık 2019 ortalama maaşının yüzde 25,22'sine denk geliyor. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 63,8'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.