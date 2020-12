Asgari ücret bugün belli oluyor! İşte beklentiler…

2021 yılında uygulanacak asgari ücret bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştiriyor. 2021’de geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklayacak.

İşçi kesimi Türk-İş tarafından temsil edilirken, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Asgari ücret halen bekar bir çalışan için aylık brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 TL olarak uygulanıyor.

TÜRK-İŞ İLK KEZ RAKAM VERDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için dün ilk kez rakam verdi. Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

DİSK 3.800 TL TALEP ETTİ

DİSK’in asgari ücret talebi ise 3 bin 800 TL. 2021 yılı asgari ücretinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını ve her zamankinden daha fazla yaşamsal olduğunu belirten DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “DİSK olarak bu en büyük ücret pazarlığında her ne kadar asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da, asgari ücreti bir masa başı pazarlığı olarak görmediğimiz için alanlarda, sokaklarda, meydanlarda ve iş yerlerinde bu büyük pazarlığının, işçi sınıfının emeğinin hakkını alabildiği bir sürece dönmesi için bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte, sendikalı, sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte insan onuruna yaraşır asgari ücret mücadelesini yürüteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır diyoruz.” demişti.

İŞVEREN ‘YÜKÜ AZALTIN’ ÇAĞRISINDA BULUNDU

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ve OECD ortalamasının oldukça üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize nefes aldıracak bir adım olacaktır” dedi.

TÜİK RAKAMLARI AÇIKLADI

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

TÜİK geçen yıl bir işçinin aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2.086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklamıştı.

Buna göre TÜİK geçen yıla göre hafif iş kolu için önerisini yüzde 20.56, orta iş kolu için önerisini yüzde 20.18, ağır iş kolu için önerisini de yüzde 19.77 artırdı.