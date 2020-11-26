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Asgari ücret mesaisi 4 Aralık’ta başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 4 Aralık'ta başlayacak. Asgari ücret 2020 yılında net 2.324 TL olarak uygulanmıştı.

Güncellenme: 15:52, 26/11/2020
Haberler Ekonomi
Asgari ücret mesaisi 4 Aralık’ta başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık’ta tarihinde yapılacağını açıkladı.

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık’ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. (İHA)

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