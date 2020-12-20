Aşı dünya ekonomisine 3 trilyon $ katkı sunacak

Bloomberg'in analizine göre, aşı kullanımıyla önümüzdeki aylarda küresel nüfusun yaklaşık yarısını, üretimin yüzde 60'ını oluşturan ülkelerin büyümesi desteklenebilir. Aşı, dünya GSYH'sine gelecek yıl yüzde 3.7 (3.2 trilyon dolar) destek sağlayabilir, böylelikle pandemi öncesi dönemle aradaki fark önemli ölçüde kapanabilir.

GENİŞ ÇAPTA KULLANIM

Küresel GSYH'nin yarısından fazlasını ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan 16 gelişmiş ve gelişen ülke ekonomisi yeterli miktarda aşı siparişi verdi. Tahminlere göre bu ekonomilerde üretim 2020'nin son çeyreğinde virüs öncesi döneme kıyasla ortalama yüzde 6 oranında düştü. Aşının geniş çapta kullanımı bu farkın kapanmasına yol açabilir, bu durumda küresel GSYH de yüzde 3.2 artabilir.

PANDEMİ ÖNCESİNE ULAŞILABİLİR

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışmalarıyla sona doğru yaklaşılıyor. Küresel milli gelirin yüzde 9'unu, nüfusun yüzde 15'ini oluşturan çoğu gelişmekte olan ülke olan 11 diğer ülke yeterli miktarda aşı aldı. İyimser senaryolarda, aşılamayla birlikte bu ülkelerin ekonomileri de pandemi öncesi seviyelere yaklaşabilir. GSYH'de pandemi öncesi dönemle aradaki farkın yüzde 75'i kapanabilir, bu da küresel GSYH'yi yüzde 0.5 oranında artırır.