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Aşı ve tedavi için toplanan para 10 milyar doları aştı

Avrupa Komisyonu tarafından corona virüsü aşı ve tedavisi için başlatılan Küresel Cevap yardım kampanyasında 10 milyar dolar (68 milyar TL) bağış tutarı aşıldı.

Sozcu.com.tr
15:06 -
Haberler Ekonomi
Aşı ve tedavi için toplanan para 10 milyar doları aştı

Avrupa Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamada corona virüsüne karşı aşı geliştirme ve tedavi çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulan Global Response (Küresel Cevap) kampanyası için 10.4 milyar dolar toplandığı duyuruldu.

Reuters’ta yer alan habere göre; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen Global Response bağış kampanyasında ilk köşe taşı aşılmış oldu” ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri kampanyaya katılmayı reddederken küresel liderler ve şirketler kampanya için 4 Mayıs’ta 8 milyar dolar barajına erişmişlerdi. 

ABD kampanyaya katılmasa da Birleşik Devletler merkezli ilaç üreticisi Moderna insanlar üzerinde klinik deneylerde pozitif sonuçları olan bir aşı için çalışmalara devam ettiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 15:09 26.05.2020
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