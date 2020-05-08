Askıda fatura için başvuru nasıl yapılır? Askıda fatura uygulaması nedir?

İBB corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için “askıda fatura” uygulaması başlattı. Bu uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu ailelerin ödemek zorluk çektiği ve İSKİ ile İGDAŞ’a ait su ve doğalgaz faturaları ödendi.

ASKIDA FATURA BAŞVURU SAYFASI

ASKIDA BAŞVURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapıyorsunuz.

– Ardında sayfada “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklıyorsunuz.

– Karşınıza çıkan sayfada kişisel bilgileri doldurup “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklıyorsunuz.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NASIL KULLANILACAK?

İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘Askıda Fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.

“ASKIDA FATURA” UYGULAMASI NEDİR?

İBB'nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor.

https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor.

Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyor.

Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi alileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.