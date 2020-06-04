Asyalı hava yolu şirketlerinin son kabusu: Fırtına

Hava yolu şirketleri, corona virüsü salgını nedeniyle tarihlerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Binlerce uçak havalimanlarında park etmiş halde bekliyor.

Asya'daki hava yolu firmaları için ise kâbus daha da derinleşecek gibi görünüyor. Reuters'ta yer alan habere göre, Asya'da fırtına ve tayfun mevsimi yaklaşıyor.

Uçuşlar durma noktasına geldiği için uçakların havalimanlarında açıkta park etmiş olması, hava yolu şirketleri ile sigorta firmalarını kara kara düşündürüyor.

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TÜM HAVALİMANLARI DOLU



Aon Sigorta Asya Havacılık Müdürü Gary Moran, “Bu kadar fazla uçak yerdeyken, onları kısa sürede hazır hale getirip havalandıramazsınız. Bir fırtına ya da tayfun geldiğinde, vaktinde uçuramayacak kadar çok uçak yerde park etmiş durumda” diye konuştu.

Sigorta şirketleri zaten uçmayan uçakların kaza risk primlerini iade etme baskısıyla karşı karşıyaydı. Uzmanlara göre buna bir de park eden uçakların fırtına nedeniyle zarar görmesi eklenirse, sektör için durum, içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Fırtına ve tayfunlar, uçaklara yüz milyonlarca dolarlık maddi zarar verebilir.

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UÇAKLAR AĞIRLIKLA DOLDURULACAK



Uluslararası Havalimanları Birliği, normalde böyle durumlarda uçakların fırtına tehlikesi olmayan bölgelere uçtuğunu ancak şu anda bu imkanın olmadığını açıkladı.

Birlik alınabilecek önlemler konusunda bir rehber hazırladı. Ayrıca havalimanı yönetimleri ve hava yolu şirketleri de kendi planlamalarını yapıyor.

Alınacak önlemler arasında uçakları sert rüzgarlardan daha az etkilenmeleri için yakıtla doldurup daha ağır hale getirmek var. Uçakların burunlarının hareket etmesini önlemek için buralara da ağırlıklar takılacak. Kargo bölümleri yükle doldurulacak.

Tekerleklerin hareket etmemesi için çift takoz yerleştirilecek. En büyük önlem ise mümkün olduğunca fazla uçağı, fırtına riski olmayan şehirlere transfer etmek. Ancak hemen her havalimanında uçaklar park ettiği için bu son derece kısıtlı bir imkan.

SİGORTACILARDAN HAVALİMANLARINA UYARI



Özellikle deniz ve okyanusa yakın havalimanlarında su baskınlarını önlemek için çalışmalar yapılıyor. Japonya Osaka'daki Kansai Uluslararası Havalimanı, 2018'deki Jebi Tayfunu'nda deniz suyuyla dolmuştu.

Aynı senaryo tekrarlanırsa bu kez zarar çok daha büyük olacak. Bu nedenle su bariyerleri yükseltiliyor ve gerekli yerlere suyun geçmesini önleyecek malzemelerle yalıtımlar yapılıyor.

Aon Sigorta'dan Moran, “Havalimanları, uçaklara risk oluşturacak herhangi bir eksikleri bulunmadığına emin olmak zorunda yoksa sigorta şirketleriyle başları derde girecek. Çünkü uçakların güvenliğini sağlamak onların görevi” uyarısında bulundu.