Atlasglobal Avrupa uçuşlarını durdurdu

Sozcu.com.tr’nin şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Atlasglobal Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurdu.

Şirkete yakın isimlerden yapılan açıklamada uçuşların durdurulması ‘talep eksikliği’ne bağlandı. Atlasglobal geçen kasım ayında mali yapısındaki problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

AVRUPA’DA NERELERE UÇUYOR?

Atlasglobal Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra’ya direkt olarak uçuyor. Onun dışında şirket başka hava yolu şirketleriyle anlaşarak Barcelona, Berlin, Biarritz (Fransa), Bilbao, Birmingham, Billund (Danimarka), Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de uçuyor.

Bu kentlere uçuşların önümüzdeki ilkbahar mevsimine kadar başlaması beklenmiyor.