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Atlasglobal Avrupa uçuşlarını durdurdu

Mali sıkıntılar sebebiyle uçuşlarına bir süre ara vermiş olan Atlasglobal Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurdu. Firma Avrupa'da Paris, Londra ve Amsterdam'a direkt olarak uçuyordu.

Can MUMAY
10:45 -
Haberler Ekonomi
Atlasglobal Avrupa uçuşlarını durdurdu

Sozcu.com.tr’nin şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Atlasglobal Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurdu.

Şirkete yakın isimlerden yapılan açıklamada uçuşların durdurulması ‘talep eksikliği’ne bağlandı. Atlasglobal geçen kasım ayında mali yapısındaki problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

AVRUPA’DA NERELERE UÇUYOR?

Atlasglobal Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra’ya direkt olarak uçuyor. Onun dışında şirket başka hava yolu şirketleriyle anlaşarak Barcelona, Berlin, Biarritz (Fransa), Bilbao, Birmingham, Billund (Danimarka), Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de uçuyor.

Bu kentlere uçuşların önümüzdeki ilkbahar mevsimine kadar başlaması beklenmiyor.

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Avrupa Barcelona Danimarka Ekonomi Fransa internet Lyon Nice Paris Porto Toulouse Viyana
Son güncelleme: 11:03 08.01.2020
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