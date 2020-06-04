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AVM çalışma saatleri: AVM’ler saat kaçta kapanıyor?

1 Haziran itibarıyla Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinin (AVM) tümü kapılarını açtı. 11 Mayıs’ta Türkiye genelindeki 436 AVM’nin 420’si açılırken, 1 Haziran itibarıyla kapalı AVM kalmadı. İçişleri Bakanlığı, çalışma usullerini hazırladığı genelgeyle belirledi. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İşte, AVM çalışma saatleri...

11:15 -
Haberler Ekonomi
AVM çalışma saatleri: AVM’ler saat kaçta kapanıyor?

Corona virüsü salgınına karşı alınan ilk önlemler kapsamında AVM’ler kapatılmıştı. 11 Mayıs Pazartesi itibariyle açılmaya başlanan AVM’ler 1 Haziran itibariyle de yeniden müşteri yoğunluğu kazanmaya başladı. İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs’ta gönderdiği genelgeye ile AVM’lerin çalışmasına müsade ediyor.

AVM’LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve esasları içeren genelgeye göre, AVM’ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM’lere alınmayacak.

Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM’yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM’de en fazla 3 saat kalabilecek.

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