AVM Perakende Ciro Endeksi 2019’da yüzde 15.9 yükseldi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 2019 yıl sonu rakamları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Aralık 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17,2 oranında artış kaydederek 375 puan oldu. Endeks verileri yıllık bazda geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15,9 artış göstererek 2019 yılında 299 puana ulaştı.

296 PUANA ULAŞTI

AVM Perakende Ciro Endeksi dördüncü çeyrekte ise geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 17 artış gösterdi ve 2019 dördüncü çeyrek döneminde 296 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar aralık 2019'da İstanbul'da bin 829 TL, Anadolu'da bin 160 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Aralık 2019'da bin 428 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolar son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17,7'lik bir artış yaşandı. 2019 yılı dördüncü çeyrekte metrekare verimliliği bin 331 TL olarak gerçekleşti.

METREKARE BAŞINA TOPLAM CİRO 187 TL OLDU

2018 yılına göre 2019 yılında metrekare başına toplam ciro (TL) yüzde 16,2 artarak bin 187 TL'ye yükseldi. Metrekare başına toplam ciro (TL) İstanbul'da yüzde 17,8, Anadolu'da yüzde 14,8 arttı.

Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 27,5'lik artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,3, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,1 ve diğer* alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 9,6 artış gösterdi.

ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI

Aralık 2019 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,8'lik bir azalış olduğu görüldü. Ziyaret sayısı endeksine göre 2019 yılında toplam ziyaretçi sayısı, 2018 yılına göre yüzde 1’lik bir azalış olduğu gösterdi.