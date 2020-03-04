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AVM’ler büyüme hedeflerini geriye çekti

Koronavirüs salgını, yükselen dolar kuru ve Suriye’deki askeri operasyonlar dünya ticaretinde dönüm noktası yaratırken, Türkiye’de de sektörler 2020 hedeflerinde revizyona gitmeye başladı.

Sayime BAŞÇI
06:00 -
Haberler Ekonomi
AVM’ler büyüme hedeflerini geriye çekti

Salgının etkisi henüz alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçi sayılarında doğrudan bir etki yaratmasa da, turizm bölgelerinde yaşanacak kayıplar ve Suriye'de yaşananlar nedeniyle 2020 için enflasyon artı yüzde 5'lik reel büyüme hedefleyen AVM sektörü bu hedefi “stabil kalabilmek” olarak revize etti.

12'nci AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, 150 milyar doların üzerinde yerli yabancı yatırımcısı ve 160 milyar dolarlık cirosu ile AVM'lerin 530 bin kişiye istihdam sağladığını aktardı.

2019'un döviz yükü nedeniyle zorlu geçtiğini aktaran Altaş, “AVM'lerin aldığı kur riskinin bankalarla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 15 milyar dolarlık borcu var sektörün. Bunun için 5 yıllık borç vadeleri için 2 yıllık uzatma ya da faiz oranlarında düzenleme bekliyoruz” dedi.

Son güncelleme: 04:53 04.03.2020
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