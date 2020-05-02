AVM’lere corona ayarı geliyor

Corana virüsü salgınının yayılmaması için uzun süredir kapalı kalan alışveriş merkezlerinin (AVM) kontrollü bir şekilde yeniden açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, yeni dönemde güvenlikle birlikte sağlığı koruyacak önlemlerin öne çıkacağı bildirildi.

Yeni dönemde AVM girişlerinde X-Ray cihazlarının yerini belirli bir mesafeden ateş ölçen cihazlar alacak. AVM güvenlik sistemi, bina içerisinde sürekli sosyal mesafe ölçümleri yapacak. AVM içinde mesafe şartı uygulanacak.

ÖNCELİK SAĞLIK

Uluslararası güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, AVM'lerde yeni dönemde uygulanacak sağlık öncelikli güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verdi.

AVM'lerde yeni döneme uygun güvenlik cihazlarının denemelerinin yapıldığını, önümüzdeki hafta İstanbul'da bazı AVM'lerin test amaçlı açılışlarını yapmayı planladıklarını belirten Kösereisoğlu, güvenliğe yönelik kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kösereisoğlu, Bilim Kurulu'nun güvenlik görevlilerine yönelik tavsiye niteliğinde hazırladığı rehberle uyum için çalıştıklarını bildirdi.

ISI FOTOLU GİRİŞ

Özel güvenlik şirketlerinin yeni dönemde AVM'lerde güvenliği sağlamaya yönelik hizmetlerin yanı sıra sağlık güvenliğinin sağlanmasından da sorumlu olacağına işaret eden Kösereisoğlu, önlemlerin daha AVM'ye girmeden başlayacağını, ısı ölçer kameralarla müşterilerin vücut ısılarının ölçüleceğini söyledi.

Kösereisoğlu, “Isı ölçen cihazlar tıpkı fotoğraf çeker gibi belirli bir mesafede durup kameraya bakan müşterilerin ısısını ölçüp yan taraftaki güvenliğe bildirecek. Sağlık sorunu görünmüyorsa ve maske takılmışsa içeri girişe izin verilecek” dedi. Kösereisoğlu, girişlerdeki kapı dedektörlerinin hassasiyetini artırıp el dedektörlerinin kullanımını azaltacaklarını bildirdi.

500 kişilik AVM'ye 50 kişi alınabilir

SecurItas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, AVM'lerdeki işletmelere belirli sayıda müşterinin alınması ve kasa önlerinin genişletilmesinin planlandığını, yüzde 10 gibi bir kuralın uygulanmasına karar verilmesi halinde 500 kişilik bir AVM'ye aynı anda en fazla 50 müşterinin alınacağını belirtti.

Kösereisoğlu, “AVM'lerdeki genel alanlarda video analizleri hem müşteri sayısını hem de sosyal mesafeyi ölçeceğiz. AVM'lerde artık serbest geziler olmayabilir. Müşteri belirli bir süre içinde AVM'den çıkacak ve yeni müşteriler giriş yapabilecek” dedi.