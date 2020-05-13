AVM’lerin çoğu açıldı ancak mağazalar beklemede

Alışveriş merkezleri (AVM’ler) 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla kapılarını tekrar açtı ancak AVM’lerin içindeki mağazaların çoğu henüz açılmış değil.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerin tekrar açılmasıyla birlikte ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

436 AVM’DEN 420’Sİ AÇILDI

Altaş, Türkiye genelinde 436 AVM’den 420’sinin (yüzde 96) şu an açık olduğunu, kalanların da 1 Haziran’da açılacağını söyledi.

AVM’lerin birçoğu açıldı ancak AVM’lerin içindeki mağazaların çoğunluğu henüz kapılarını açmadı. Altaş mağazaların yüzde 40’ının kapılarını açtığını, çoğunluğun sokağa çıkma yasakları ve bayram tatili dolayısıyla aç kapa yapmamak için 1 Haziran’da açmayı planladığını belirtti.

İLGİLİ HABER AVM'lere pazartesi günü giren kişi sayısı belli oldu!

Hazır giyim mağazalarında açılma oranının daha düşük olduğunu belirten Altaş, AVM’lerde 11 Mayıs öncesinde de açık olan market ve eczaneler dışında özellikle kozmetik, çocuk kıyafeti, spor ürünleri mağazalarının daha yoğun olarak açıldığını aktardı.

Salgın öncesinde normal zamanda Türkiye'de bir günde AVM'lere giren kişi sayısı 6,5 milyon iken 11 Mayıs Pazartesi günü 1 milyon 226 bin giriş olduğunu aktaran Altaş, açılan mağazalarda ortalama cironun da normale oranla yüzde 40 seviyesinde olduğunu, AVM’ye giren 10 kişiden 8’inin alışveriş yaptığını dile getirdi.

KİRALAR KONUSUNDA STANDART DÜZENLEME YOK

AVM’lerdeki mağazaların kira ödemeleri hakkında da bilgi veren Altaş, “Mart ve Nisan’da kira almadık, bu ay da almıyoruz. Haziran’dan itibaren ise her AVM ayrı ayrı düzenleme yapacak, bazı AVM’ler ciroya oranla kiralarda indirime gidecek” dedi.

BMD Başkanı Sinan Öncel ise, AVM’lerde açılan mağaza oranının yüzde 20’leri ancak bulduğunu, çok sınırlı sayıda mağazanın açıldığını, 200 mağazalı bir AVM’de rakamın 20-30’larda kaldığını söyledi.

Öncel, açılan mağazalarda cirolardaki düşüşün yüzde 40’tan daha fazla olduğunu, AVM’ye giren 10 müşteriden 8’inin alışveriş yaptığı açıklamasının da gerçekçi olmadığını belirtti.

Çoğu mağazanın vaka sayılarının düşmesini ve normalleşme adımlarının atılmasını beklediğini belirten Öncel, kiralarda ciroya endeksleme ve ilk aylarda öteleme olmadığı takdirde çok sayıda mağazanın kapatma kararı almayı planladığını, kapatmak isteyene kolaylık yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.