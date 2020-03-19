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AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.

Sozcu.com.tr
11:03 -
Haberler Ekonomi
AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı

AYD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

AYD Yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştır.

AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız.

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Son güncelleme: 11:09 19.03.2020
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