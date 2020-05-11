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AVM’ye gelen vatandaş: Özlem duyuyorum, gezmeye geldim

Uzmanların corona virüsü tedbirlerine karşı her gün yaptığı uyarılar bazı vatandaşlarda işe yaramamış gibi gözüküyor. Sabah saatlerinde AVM'lerin açılmasıyla birlikte bir vatandaş AVM'ye gezmek için geldiğini söyledi. Maskesini cebinde taşıyan ve kurallara saygılı olduğu mesajını veren kişi, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap bugün yaptığı açıklamada, "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" demişti. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.

12:03 -
Haberler Ekonomi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart’ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme kapsamında saat 10.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

‘GEZMEK İÇİN GELDİM’

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi. (SOZCU.COM.TR-İHA)

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Son güncelleme: 12:12 11.05.2020
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