Avrupa dipten dönmeye çalışıyor

Dünya piyasaları 2008 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşarken Avrupa borsaları dip seviyelerden toparlanmaya çalışıyor. Piyasaların toparlanma umudunda Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının parasal genişleme adımları var. Fed şimdilik 1.5 trilyon dolar toplamda ise 5 trilyon dolarlık parasal genişlemeye sebep olacak bir paket açıkladı. İtalya ve İspanya'da borsalarda bugün açığa satış yasağı getirildi.

Borsa İstanbul saat 14:16 itibariyle 95 bin 619 puandan işlem görüyor. Endeks yüzde 2.16 yukarıda. BIST 100 endeksi dün yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetmişti.

Investec ekonomisti Philip Shaw, “Piyasalar bu düşüşe hazırlıklıydı fakat bundan sonraki endişe ikinci bir düşüş trendi ve uzun bir resesyon süreci” diyor. Avrupa borsalarının toplandığı MSCI Avrupa Endeksi bugün yüzde 2.7 yukarıda. Geçen hafta endeksteki düşüş yüzde 20 olmuştu.

JAPONYA’DA BÜYÜK KAYIP

Japon Nikkei endeksi yüzde 10 düştükten sonra günü yüzde 6 aşağıda tamamladı. Avustralya'nın ASX200 Endeksi ise bir günde en yüksek düşüşü olan yüzde 8'i yaşarken daha sonra kayıplarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 4.4 düşüşle günü kapattı.

AVRUPA YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bugün ekonomiye bir destek paketi üzerinde anlaşıp Temsilciler Meclisi'nden geçirmesi bekleniyor. Avrupa piyasaları bir miktar toparlanma emareleri gösterse de İtalya'da toparlanma sinyalleri gösteriyor. Milano Borsası dün yüzde 16.5 kayıp yaşarken bugün yüzde 7.22 yukarıda.

BRENT DİP SEVİYELERDE HAFİF YÜKSELİŞTE

1991'den bu yana en düşük seviyesinde olan petrol fiyatları ise kayıplarının bir kısmını telafi ettikten sonra bir miktar toparlanarak yüzde 7.5 yükseliyor. Brent petrolün varili 35 dolar civarında işlem görüyor.

Saat 13:07 itibariyle Avrupa'nın büyük borsalarında durum şöyle:

FTSE 100 (Londra): %4.03

DAX (Frankfurt): %3.15

Bourse Milano (İtalya): %7.13

IBEX 35 (İspanya): %6.49