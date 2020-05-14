Avrupa Komisyonu: Havuzlara rezervasyon ile girilsin

Avrupa Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle ağır darbe yiyen turizm sektörünü sıkı kurallarla açmak için çalışıyor. Bu sektör, AB'nin yıllık gelirinin yüzde 10'unu sağlıyor. Özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Malta gibi ülkeler için yaz sezonu son derece önemli.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN TATİL SEZONU

Bazı tatilciler, salgın endişesiyle evlerini terk etmeye çekiniyor. Bazıları ise ekonomik kaygılar nedeniyle bu dönemde tatile para harcamak istemiyor. Ülkelerin hem kendi içinde hem de ülkeler arasında uygulanan seyahat kısıtlamaları da cabası.

Bu yaz turizmciler eşi benzeri görülmemiş bir sezon yaşayacak. CNBC’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu, turizm için alınması gereken önlemlerle ilgili bir çalışma yaptı. Komisyonun üye ülkelere ilk uyarısı, sağlık sistemlerini, olası bir salgında ülkeye gelecek turistleri de tedavi altına alabilecek kapasitede olması. İşte Avrupa Komisyonu'nun sıraladığı önlem tavsiyeleri…

ÇALIŞANLARA VİRÜS EĞİTİMİ



-Turistler, gidecekleri tatil yeri hakkında, corona virüsü vaka sayısı, sağlık merkezlerinin kapasitesi gibi konularda araştırma yapmalı.

-Restoran ve turistik tesis çalışanlarına, corona virüsünün semptomlarını tanımaları için eğitim verilmeli.

-İşletmeler mümkün olduğunca az çalışanla hizmet sunmalı.

-Toplu alanlarda sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulmalı. Gerekirse bunun için yeni düzenlemeler yapılmalı.



YÜZME HAVUZUNDA REZERVASYON DÖNEMİ



-Restoranlarda ve otel lobilerinde sınırlı sayıda müşteri olmasına dikkat edilmeli.

-Otellerin restoran bölümü ve yüzme havuzu, rezervasyonla hizmet vermeli. Fazla sayıda insanın aynı anda buralarda bulunmasının önüne geçilmeli.

-Turizmde ulaşımın büyük bölümünü sağlayan uçakların havalandırma sistemleri güçlendirilmeli.

İLGİLİ HABER Yunanistan 72 saat öncesinden alınmış test sonucu isteyecek

UÇAK İÇİNDE MİNİMUM HAREKET



-Uçak bileti alırken, check-in yaparken ve uçağa binerken fiziksel işlemler yerine elektronik işlemler tercih edilmeli.

-Kabin içine daha az bagaj alınmalı.

-Mürettebatla yolcular arasındaki temas minimuma indirilmeli. Kabin içinde mümkün olduğunca az hareket olmalı.

-Özelikle kalabalık uçuşlarda mürettebat ve yolcuların maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanmaları sağlanmalı.