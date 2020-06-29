Adnan Oktar’ın toplatılan kitabı Lagarde’ın kitaplığına da girmiş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın internet üzerinden katıldığı bir zirvede arkasındaki kitaplıkta Adnan Oktar’a ait bir kitabın bulunması dikkat çekti.

Oktar’ın 2006 yılında “Harun Yahya” mahlasıyla yayımlanan “Yaratılış Atlası” adlı kitabının Fransızca baskısı (L’atlas de la Création), Lagarde zirvede online konuşma yaparken arkasındaki kitaplıkta görüldü.

Adnan Oktar Suç Örgütü davası kapsamında 80’i tutuklu 223 sanıkla birlikte yargılanan Oktar, 19 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

In the recovery from the coronavirus pandemic, we need to be attentive to those likely to be affected more by the crisis: the poor in all countries, the poorest countries, young people and women. I spoke about some of the challenges they face at the Northern Light Summit today. pic.twitter.com/EiS6aXRFof — Christine Lagarde (@Lagarde) June 26, 2020

TÜRKİYE VE DÜNYADA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Oktar’ın Harun Yahya ismiyle yayımladığı “Yaratılış Atlası” isimli kitapları, hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın olarak dağıtılmış, kitabın içeriği hem yurt içinde hem de yurt dışında tartışmalara neden olmuştu.

IMF eski başkanı olan Lagarde’ın ülkesi Fransa’da da okullara ücretsiz gönderilen kitapla ilgili Fransa Milli Eğitim Bakanlığı 2007 yılında yasaklama kararı almıştı. Dünya genelinde birçok bilim insanı, evrim teorisini çürütme iddiasını taşıyan kitapta birçok bilimsel hata tespit etmiş, kitapta birçok gerçek dışı unsurun yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde de konu tartışmalara neden olmuş, Avrupa genelinde kitabın okullarda bulundurulmaması için kararlar alınmıştı.

Türkiye’de de birçok islamcı çevre, söz konusu kitabın dağıtımına destek vermiş, bir dönem kitap okullarda da ücretsiz dağıtılmıştı. Adnan Oktar’ın suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası, kitap başta TBMM Kütüphanesi olmak üzere birçok yerden toplatılmıştı.

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