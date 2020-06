Adnan Oktar’ın toplatılan kitabı Lagarde’ın kitaplığına da girmiş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın internet üzerinden katıldığı bir zirvede arkasındaki kitaplıkta Adnan Oktar’a ait bir kitabın bulunması dikkat çekti.

Oktar’ın 2006 yılında “Harun Yahya” mahlasıyla yayımlanan “Yaratılış Atlası” adlı kitabının Fransızca baskısı (L’atlas de la Création), Lagarde zirvede online konuşma yaparken arkasındaki kitaplıkta görüldü.

Adnan Oktar Suç Örgütü davası kapsamında 80’i tutuklu 223 sanıkla birlikte yargılanan Oktar, 19 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

In the recovery from the coronavirus pandemic, we need to be attentive to those likely to be affected more by the crisis: the poor in all countries, the poorest countries, young people and women. I spoke about some of the challenges they face at the Northern Light Summit today. pic.twitter.com/EiS6aXRFof

— Christine Lagarde (@Lagarde) June 26, 2020