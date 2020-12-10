Avrupa Merkez Bankası’ndan 500 milyar dolarlık teşvik daha

Avrupa Merkez Bankası (ECB), salgındaki ikinci dalga nedeniyle tekrar yavaşlamaya başlayan Avrupa ekonomilerini desteklemek için 500 milyar euroluk (605 milyon dolar) teşvik kararı aldı.

Karar kapsamında, Mart’ta 750 milyar euro olarak açıklanan pandemi dönemi acil varlık alım programına 500 milyar euro eklenecek ve programın bitiş süresi 9 ay uzatılacak. Böylece program, Haziran 2021 yerine Mart 2022’de sona erecek.

Hacmi 1,85 trilyon euroya yükselen program kapsamında ECB, AB üyesi ülkelerin tahvillerini satın alarak bu ülkelere borç veriyor.

FAİZİ SABİT TUTTU

ECB, piyasa beklentilerine paralel olarak banka mevduat faizini yüzde -0,5, politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkede, corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle tedbirler sıkılaştırılırken, ekonomiler de yavaşlamaya başladı.

BANKALARA DESTEK

ECB yaptığı açıklamada, “Pandeminin dinamikleri ve aşı uygulamalarının zamanlaması da dahil olmak üzere belirsizlik hala yüksek. Döviz kurundaki gelişmeleri, orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri açısından da izlemeye devam edeceğiz” dedi.

ECB bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği Hedeflenmiş Uzun Vadeli Refinansman Operasyonları (TLTRO) programının süresini bir yıl uzatarak Haziran 2022’ye çekti.