Avrupa’da 30 milyon işçi ücretsiz izinde

Financial Times'ta yer alan habere göre Avrupa'daki hükümetler, işverenlerin işçileri işten çıkarmaları yerine ücretsiz izne yollamalarını ya da yarı zamanlı çalıştırmalarını tercih ediyor. Bu kapsamda, işçi maaşlarının ödenmesi için hükümetler destekler sağlıyor. Bu politikanın, kıtanın beş büyük ülkesine maliyetinin 100 milyar eurodan fazla olacağı kaydediliyor.

Buna rağmen yaşanan ekonomik şokun çok büyük olduğu belirtilerek, tüm devlet desteklerine rağmen özellikle bazı sektörlerde işten çıkarmalar kaçınılmaz görülüyor.

‘BU KRİZ 2008'DEN FARKLI'

Avrupa ülkeleri, destek programlarında Almanya'nın 2008'de başlattığı Kurzarbeit Programı'nı (kısa çalışma ödeneği) örnek aldı. Ancak ekonomistlere göre bu kez durum daha farklı.

Makroekonomi ve İş Döngüsü Araştırmaları Enstitüsü'nden (IMK) Sebastian Dullien, konuyla ilgili olarak, “Sorun şu ki ekonomik şok çok büyük. Hasar alan birçok küçük şirket, işçileri tutmak için istekli olunmayacak sektörlerde yer alıyor” yorumunu yaptı.

İLGİLİ HABER İşsizler ordusu 10 milyonu aştı

YÜZDE 40'LIK KESİM MALİ SIKINTI BEKLİYOR

Kurzarbeit Programı kapsamında net maaşların yüzde 60'ı (Çocuklu çalışanlarda yüzde 67) çalışanlara ödeniyor. IMK’nin anketine göre, bu programa katılanların yüzde 40'ı, üç ay içerisinde ekonomik sıkıntı yaşayacaklarına inanıyor.

Almanya, çocuklu çalışanlar için bu oranı yüzde 87'ye yükseltmeye hazırlanıyor. Dullien ise bunun yeterli olmadığını savunarak, “Bu, fakirleri çok daha fazla etkileyen bir kriz. Eğer ekonomiyi stabilize etmek istiyorsanız, kıt kanaat geçinen insanlara daha fazla para verin. Onların harcamalarıyla ekonomi canlansın” diye konuştu.

İŞSİZLİK PATLAMASI OLABİLİR

İspanya'da destek programı 9 Mayıs'ta, Birleşik Krallık'ta ise Haziran ayında bitecek. Bu tarihlerin uzatılmaması halinde Avrupa'da yeni bir işsizlik krizi yaşanması muhtemel görünüyor.