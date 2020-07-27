Avrupa’da AVM’ler gözden düştü, favori yerel mağazalar

Avrupa ve İngiltere'de perakende satışları toparlanmaya başladı. Reuters'ta yer alan habere göre, satışlar artmaya başlasa da insanların alışveriş tercihleri değişti. Büyük alışveriş merkezleri ve dükkanlarla dolu caddeler hâlâ eski görüntüsünden uzakta. Buna karşılık internet satışları yükselişte.

Ayrıca insanlar bulundukları bölgeye yakın, yerel dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Almanya'nın Hamburg, Köln ve Berlin'deki ana alışveriş caddelerinde haziran ayındaki insan trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 azaldı. İngiltere Londra'daki West End bölgesinde ise bu oran yüzde 75.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 46'SI YERELE YÖNELECEK

Araştırma şirketi Ernst&Young'un verilerine göre Avrupalı tüketicilerin yüzde 46'sı, bundan sonra alışverişte yerel mağazaları tercih edecek. Avrupa genelinde 200 alışveriş merkezi işleten Alman ECE'den yapılan açıklamada, yerel müşteri tabanına sahip bölgelerdeki alışveriş merkezleri, salgın öncesi dönemdeki trafiğe ulaştı. Şehir merkezindekiler ise henüz üçte iki seviyesine geldi. İngiltere'de YouGov anketine katılanların yarısı alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda bulunmaktan rahatsız olacağını belirtti.

‘AVM'LER RİSK DOLU YER OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Ernst&Young'ın küresel tüketici baş analisti Andrew Cosgrove, “Bir zamanlar merkezi bir yerdeki alışveriş merkezinde bulunmak muhteşem bir deneyimdi. Ancak şu anda risklerle dolu bir yer olarak görülüyor” yorumunu yaptı.

Analitik firması Springboard, Londra'nın merkezindeki perakende satış yerlerinde ve daha büyük şehirlerde 14 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasındaki düşüş, geçen yıla oranla yüzde 69 ile yüzde 75 arasında oldu.