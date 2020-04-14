Avrupa’da mevsimlik işçi krizi

Her yaz Polonya’nın kuzeydoğusundaki Bartoszyce kasabasında yaşayanlar, Fransa’daki üzüm hasadına yardım etmek için yurtlarından ayrılıyordu ancak bu sene corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için sınırların kapatılması, bu yolculuğun önüne geçebilir.

Bu yıla kadar Bartoszyce sakinleri, Doğu Avrupa’dan ve Kuzey Afrika’dan Batı Avrupa’ya mevsimlik işçi olarak çalışmak için harekete geçen devasa göçün bir parçasıydı. Yüz binlerce insan sınırları geçerek kıtanın gıda tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyordu.

Fakat bu yıl ülkelerin sınırlarını kapatması ve karantinaya çekilmesi nedeniyle bu göç gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Çiftçiler, işçilerin virüs kapmaktan ya da ülkelerine dönememekten korktuklarını söylüyor.

AVRUPA’DA İŞÇİ SIKINTISI YAŞANACAK

Financial Times’ta yer alan habere göre; her yaz Fransa’ya gidenlerden bir olan Bartoszyce’li Elzbieta Gryzbowska, “Eğer bu sene yolculuğu gerçekleştiremezsek, bu durum kesinlikle canımızı yakacak. Elde ettiğimiz ekstra gelirler özellikle kış aylarında ısınma gibi farklı giderleri karşılamamızı sağlıyordu. Şu anki durum nedeniyle çok endişeliyiz” diye konuştu.

Bu durum Avrupa’daki çiftlikleri büyük bir işçi sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle fiyatların yükselmesi, ürünlerin zamanında toplanamadığı için çürümesi ve taze sebze ve meyve kıtlığı yaşanmasından endişe ediliyor.

BM’DEN UYARI GELDİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu Ticaret ve Pazarlar Bölümü Direktörü Josef Schmidhuber yaptığı açıklamada, “Corona virüsü krizi iki ay daha devam ederse, göçmen işçilere güvenen gelişmiş ülkeler çok ağır darbe alacak” dedi.

YEREL İŞÇİ YETERLİ OLMAYABİLİR

Ülkelerin ihtiyaç duydukları mevsimsel işçi sayıları ise çarpıcı. Mayıs ayı sonuna kadar Almanya’ya 300 bin, İtalya’ya 250 bin, Fransa’ya 200 bin, Birleşik Krallık için ise 70-80 bin civarında işçi gerekiyor. Bazı ülkeler bu ihtiyacı yerel işçilerle karşılamaya çalışacak.

Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume, en önemli hedeflerinin ülke çapında gıda zincirinde kırılma yaşanmasını önlemek olduğunu söyledi.

Ancak yerel işçilerle sorunun çözümünü mümkün görmeyenler var. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wyn Grant, Birleşik Krallık’ta geçmişte bu konuda yapılan denemelerin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

İspanyol Tarım Grupları da yaptığı açıklamada yerel işçilerin yeterli olmayacağını söyleyerek, “Herkese kapımız açık. Ancak mevsimlik işçilerin yüzde 80’i yurt dışından geliyor. Bu nedenle yerel işçilerle açığı kapatmak imkansıza yakın” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan daha fakir olan ve işçi gönderen Romanya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Fas gibi ülkeler de bu durumdan ekonomik olarak etkilenecek. Mevsimlik işçilerin aileleri çiftliklere gidemeyeceği için nakit sıkıntısı yaşayacak.