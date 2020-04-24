Avrupa’nın corona paketi 2 trilyon euroya çıkacak

Dün yapılan AB liderleri video konferansında Almanya Başbakanı Merkel, bir kez daha CoronaBond teklifini, “Borcu yeniden kamulaştırmanın anlamı yok” diyerek reddetti. Merkel, “Ancak şu da bir gerçek ki, Almanya olarak daha fazla bütçeye katkı vermek zorundayız. Bizim Avrupa olarak kaderimiz bir. Bunu Avrupa olarak da şimdi salgın döneminde kanıtlamalıyız“ dedi. Bu sözler üzerine görüşmeler, farklı çözümlere yöneldi.

Merkel'in vurgusu, “Böyle bir dönemde, ortak bir ses çıkarmalıyız ve bu ses Almanya'nın da çıkarlarına olmalı. Avrupa iyi giderse, Almanya'da iyi gider” yönünde oldu.

YARDIM DÖRDE KATLANACAK

Yeniden yapılandırma fonu olan 540 milyar euronun üzerine, Konjonktür- Destekleme Programı (Konjunktur- Förderprogramm) getirilecek. Buna göre, Corona krizinden etkilenen Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak yardım 2 trilyon dolara çıkacak.

Bu görüş üzerine, AB liderleri arasındaki havanın yumuşadığı görüldü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bu konuda çok kısa sürede karar çıkmasının zor olacağını ancak siyasi iradeyi görmenin önemli olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABER İtalya: Hazirana kadar bekleyecek durumumuz yok

AB BÜTÇESİNE ALMANYA DESTEĞİ

Bu ayrılan fon, bir tür yeniden yapılanma, Corona'dan Sonra Yeniden İnşa Fonu gibi çalışacak ve AB bütçesinden kullanılacak. Yani bir anlamda AB bütçesi artırılmış oluyor. Krediler ve hibeler yoluyla bu artış sağlanacak ve hibelerin çok büyük bir çoğunluğu da Almanya tarafından karşılanacak.

Bu konudaki önerileri içeren taslak metnin 6 Mayıs'a kadar hazırlanması öngörülüyor. Koordinasyonu ise Brüksel'deki Avrupa Komisyonu yapacak. Yaz aylarında turizmin ne olacağı konusu da gündeme geldi ancak bununla ilgili henüz bir bilgi edinilemedi.