Avrupa’ya ihracat salgına takıldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, ilk 6 ayda 6 ana ürün grubunda iç satışlarda yüzde 4 büyüme yaşandığına işaret ederken, ihracatın büyük bir kısmını oluşturan Avrupa ve İngiltere'deki pazar daralması nedeniyle ihracat hacminin yüzde 14 düştüğünü söyledi.

Haziran ayında ihracata bakıldığında yüzde 14'lük daralmanın sıfırlandığını aktaran Dinçer, üretimde ise haziran itibarıyla önemli bir sıçrama gördüklerini aktardı. Dinçer, temmuz ayında pozitif trendin devam etmesini beklediklerine işaret ederek, “Yıl sonu için kesinlikle öngörü oluşturamıyoruz.

Çok zikzaklı bir dönem, zor bir yıl bizi bekliyor. Şu anda belki V şeklinde geri geldi, çok hızlı daraldı ve açıldı gibi gözüküyor ama konuşmak için çok erken. Çok temkinli olmak lazım. Ama zor bir dönem bizi bekliyor” diye konuştu.

Geleceği ikinci dalga belirler

Sektörün ihracatının yüzde 70'ini oluşturan AB Bölgesi'nde büyük ekonomik daralmaların yaşanacağını ve ihracatın olumsuz etkileneceğini kaydeden Can Dinçer, ikinci dalga ile karşılaşılması durumunda dünyadaki ekonomik küçülmenin eksi 6'dan eksi 7.6'lara çıkabileceğini dile getirdi. Dinçer, ikinci dalgada bu durumun daha kötü bir duruma gelebileceğini anlattı.