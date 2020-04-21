Avustralya Facebook ve Google’dan haber için para kesecek

Avustralya hükümeti, Facebook ve Google'ın ülkede elde ettikleri reklam gelirlerini yerel medya şirketleriyle paylaşmaları için harekete geçti. Reuters'ta yer alan habere göre Avustralya, dijital platformlardan böyle bir talepte bulunan ilk ülkelerden biri olacak.

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‘GELİRLERİNİ PAYLAŞMAYA GÖNÜLLÜ OLMADILAR’

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg, ülkedeki medya kuruluşlarından gelen taleplerin ardından böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Facebook ve Google'la bu konuda görüştüklerini söyleyen Frydenberg, “Maalesef reklam gelirini paylaşma konusunda gönüllü olmadılar. Biz de bunu sağlayacak bir kanun için çalışmaya başladık” dedi.

Josh Frydenberg, “Giriştiğimiz bu işin zorluğunun farkındayız, önümüzde tırmanmak için büyük bir dağ var. Bunlar mücadele etmenin kolay olmadığı büyük şirketler. Ama ortada kazanılacak büyük bir pay var. Bu nedenle mücadeleye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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ÜÇTE BİRİ GOOGLE VE FACEBOOK’A GİTTİ

Hükümet, ülkedeki Rekabet ve Tüketici Komisyonu'ndan, medya ile dijital platformlar arasında, içeriklerden elden edilen gelirin paylaşılması konusunda bir kanun taslağı hazırlanmasını istedi.

Ülkede internet reklamlarından elde edilen gelir yılda 9 milyar Avustralya doları (5.7 milyar ABD doları). Geçen yıl haziran ayında yayınlanan bir rapora göre reklam için (gazete ilanları hariç) harcanan her 100 Avustralya dolarının üçte biri Google ve Facebook'a gitti.

HÜKÜMET ARALIKTA UYARMIŞTI

Geçen aralık ayında hükümet Google ve Facebook'u pazar payındaki güçlerini kötüye kullanmamaları ve rekabete zarar vermemeleri konusunda uyarmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Facebook ve Google'a çevrildi.

Facebook, “Hükümetin yaptığı açıklama ile hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadık” derken, Google ise daha önce olduğu gibi iş birliğine devam edeceklerini söyledi.