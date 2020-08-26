Avustralya’dan 15,1 milyar dolarlık rekor tahvil satışı

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm devletler ekonomik anlamda zorlu bir sınavdan geçiyor. Bloomberg'de yer alan habere göre Avustralya, gelir elde etmek için 15,1 milyar dolar değerinde 11 yıllık yeni devlet tahvili sattı. Ülke, bu alanda peş peşe üçüncü kez rekor kırmış oldu.

Avustralya Finansal Yönetim Ofisi'ne göre 1 Kasım 2031 tarihli tahviller yüzde 1055 getiri ile fiyatlandı. Tahvillere rekor ilgi gösterildi ve satışa sunulanın üç katı talep oluştu. TD Securities'in kıdemli stratejisti Prashant Newnaha, “Avustralya Merkez Bankası oranları yüksek seviyede tutarak, yüksek kazanç imkanı sunduğu yatırımcıları ülkeye çekiyor” diye konuştu.

2019'UN TAMAMINDA 37,4 MİLYAR DOLARDI

Avustralya daha önce de nisanda 9,3 milyar dolarlık ve mayısta 13,7 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirerek rekor kırmıştı. Hükümet, corona virüsü salgınında ekonomiyi desteklemek için yaklaşık 94 milyar dolarlık teşvik paketi hazırlamıştı. Avustralya, bunun maliyetini tahvil satışlarıyla büyük oranda çıkarmış oldu. 2019'da toplam 37,4 milyar dolarlık tahvil satılırken, 2020'de şimdiden yaklaşık 130 milyar dolarlık tahvil satıldı.

‘AVUSTRALYA'NIN DEVLET TAHVİLLERİ ÇOK CAZİP GETİRİ SUNUYOR'

Singapur merkezli Coote Bonds Pty'nin baş yatırım görevlisi Duangjai Samranvedhya konuyla ilgili olarak, “Avustralya devlet tahvilleri, İspanya ile birlikte Japon, Avrupalı ve ABD'li yatırımcılar için benzer döviz hedge getirileri sunuyor. Şu anda Avustralya'dan daha fazla getiriye sahip tek G-10 ülkesi İtalya. Bu nedenle Avustralya'nın AAA devlet tahvilleri çok cazip getiriler sunuyor” yorumunu yaptı.