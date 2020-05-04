Avustralya’dan hidrojene 192 milyon dolar

Avustralya, doğal gazdan daha temiz bir enerji olan hidrojen yakıtının geliştirilmesi için 192 milyon dolarlık fon oluşturdu. Ülkenin hedefi, hidrojen yakıtı ihracatında dünyanın 1 numarası olmak.

Bloomberg’te yer alan habere göre, İleri Hidrojen Fonu, devletin temiz enerji departmanı tarafından yönetilecek. İç talep yaratacak ve Japonya ile Güney Kore gibi gelişen marketlere hidrojen yakıtı ihraç edilmesini sağlayacak projelere yatırım yapılacak.

Avustralya Enerji Bakanı Angus Taylor, “Hidrojen endüstrimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışında muhteşem bir etki yapma kapasitesine sahip. Daha ucuz enerji faturalarından, yerel istihdam yaratmaya ve emisyon değerlerinin düşürülmesini sağlamaya kadar, bu sektörün potansiyeli göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ÜRETİM TESİSİ AÇILDI

Ülke çapında bu yakıta olan yatırımlar her geçen gün büyüyor. Son olarak Infinite Blue Energy, geçen hafta Avustralya’nın en büyük üretim tesisinin çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Oluşturulan fon, hükümetin geçen sene duyurduğu ulusal hidrojen stratejisinin bir parçası. Ülkenin hedefi, 2030 yılına kadar milyar dolarlık hidrojen yakıtı endüstrisine sahip olmak.