Avustralya’nın 28 yıllık büyüme rekoru son buldu

Avustralya, salgın sürecinde resesyona giren son ülke oldu. CNBC'de yer alan habere göre, ikinci çeyrekte ülkenin ekonomisi yüzde 7 küçüldü. Bu, Avustralya tarihindeki en büyük daralma oldu.

İlk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülen Avustralya'da Maliye Bakanı Josh Frydenberg yaptığı açıklamada, “Peş peşe 28 yıl süren rekor ekonomik büyüme periyodumuz resmen sona erdi. Bu yıkıcı rakamlar, Avustralyalıların zaten bildiği şeyleri doğruladı: Corona virüsü ekonomimizi ve hayatlarımızı daha önce tanık olmadığımız bir şekilde mahvetti. Ancak umut ve çıkış yolu var” diye konuştu.

BATI EKONOMİLERİNE GÖRE DURUM DAHA İYİ

HSBC'den ekonomist Paul Bloxham ise yaptığı değerlendirmede, “Yaptığımız tahminlerde hizmet sektöründeki tüketimin özellikle zayıf olmasını bekliyorduk. Ekonominin bir süre kapalı olması nedeniyle büyük bir belirsizlik vardı. Gerçekten daha önce böyle bir olaya tanıklık etmedik. Yine de Avustralya, batı ekonomileriyle kıyaslandığında çok daha iyi durumda” diye konuştu. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 32,9 oranında daralırken, İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılası yüzde 20,4 azaldı.

‘DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLÜ TOPARLANMA BEKLİYORUZ'

Bloxham şimdi herkesin merakla üçüncü çeyrekte neler yaşanacağını beklediğini söyledi. Paul Bloxham, “Victoria eyaletinde yeni bir salgın dalgası başladı. Victoria'nın dışında kalan ülke ekonomisinin yüzde 75'ini oluşturan bölgelerde işler yolunda gidiyor. HSBC'nin beklentisi üçüncü çeyrekte küçük bir artış yaşanması.

Dördüncü çeyrekten itibaren ise çok güçlü bir toparlanma muhtemel. Tabii bu tahmini Victoria eyaletindeki karantinanın o döneme kadar sona ereceğini düşünerek yapıyoruz. Eğer tahminlerimiz çıkarsa, Avustralya ekonomisi U şekilli bir iyileşme yaşamış olacak” dedi.