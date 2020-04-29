Avusturya’da yerel yönetime corona virüsü davası

Sloganı, “Rahatla. Eğer yapabilirsen…” olan Ischgl, 239 km’lik pistleriyle Avusturya Alpleri'nin kayak başkenti konumunda. Eşsiz manzarası bulunan tatil beldesi, Elton John gibi dünyaca ünlü isimlerin konserlerine de ev sahipliği yaptı. Ancak Ischgl'in son günlerde kötü bir şöhreti var: Avrupa'da corona virüsünün yayılma merkezlerinden biri olması.

‘5 BİN KİŞİ DAVA İÇİN BAŞVURDU’

Alman turist Ludger Görg de virüsü Ischgl'de kapanlardan biri. “Açgözlülük, cehalet ve kibir beni hasta etti” ifadelerini kullanan Görg, Tirol Eyaleti'ne dava açmaya hazırlanan binlerce tatilciden biri.

Financial Times’ta yer alan habere göre; dava dosyasını, Avusturya Tüketiciyi Koruma Derneği (VSV) Başkanı Peter Kolba düzenleniyor. Kolba, “Yerel makamları, insanları çok geç uyarmak ve otellerle barları ekonomik sebeplerle iş işten geçene kadar kapatmamakla suçluyoruz. En az 5 bin kişi bu davaya dahil olmak için başvurdu” dedi.

AVUSTURYA'DA SON DURUM Avusturya'da 15 bin 314 corona virüsü vakası tespit edilirken, 569 kişi bu sebeple hayatını kaybetti. Ülkede 12 bin 580 kişi ise hastalığı yendi. Yarından itibaren Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

İZLANDA 5 MART’TA UYARDI

Ischgl ile ilgili ilk şüpheler 5 Mart gibi erken bir tarihte ortaya çıktı. İzlanda, buradan dönen 15 kayakçıda virüse rastlandığını açıklayarak bu kasabayı ‘yüksek riskli bölge' olarak belirledi. Ancak bu uyarı göz ardı edildi. 7 Mart'ta ise Kitzloch isimli barda çalışan birinin testi pozitif çıktı. O dönemde Ischgl'de tatil yapanlar, barların ve restoranların hiçbir önlem alınmadan tıklım tıklım dolduğunu söylüyor.

Tirol Eyaleti, 13 Mart'ta bölgeyi kapattı. Ancak turistlere hiçbir test uygulamadan ve karantinada bekletmeden ülkelerine geri gönderdi.

Tirol Valisi Günther Platter ise, “Bugün bildiklerimize bakarsak, yapılan eleştirileri kabul ediyorum. Ancak tüm kararlar bölgesel ve federal uzmanlarla birlikte, tüm vicdanımızla, o dönemde sahip olduğumuz bilgilere göre alındı” sözleriyle eyaletin kararlarını savundu. Ischgl davası, gelecekte açılacaklar için örnek olabilir.

ÇİN HÜKÜMETİ’NE DE DAVA AÇILMIŞTI

Corona virüsü, yeni bir dava dalgasını tetikleyecek gibi görünüyor. Bu ay başında da ABD'nin Missouri Eyaleti, virüsün yayılmasını önlemek için yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Çin Hükümeti'ne dava açmıştı. Eyalet Başsavcısı Eric Schmitt, Missouri sakinlerinin virüs salgını nedeniyle on milyarlarca dolarlık ekonomik zarara uğradığını söyledi. Ayrıca üç New York'lu da Dünya Sağlık Örgütü'ne, corona virüsü salgınının ciddiyetini örtmek için Çin ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle benzer bir dava açtı.